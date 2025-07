In uscita dall'Inter, tra gli altri, c'è anche Aleksandar Stankovic, seguito dal Bruges, che sta provando a chiudere la trattativa: "Nulla da dire, in Belgio non commentiamo mai le trattative", ha detto ieri Bod Madou, direttore generale del Bruges, ai cronisti che lo stavano aspettando sotto la sede dell'Inter, dove è stato nel pomeriggio assieme al ds Devy Rigaux per parlare con la dirigenza nerazzurra.