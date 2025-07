Il club nerazzurro ha dato l'ok al suo passaggio in Belgio, ma non ha ancora trovato un accordo col club per il suo trasferimento

Andrea Della Sala Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 09:02)

Continua la trattativa tra l'Inter e il Bruges per Stankovic. Il club nerazzurro ha dato l'ok al suo passaggio in Belgio, ma non ha ancora trovato un accordo col club per il suo trasferimento.

"Il nodo non è il presente ma il futuro. Perché sul fatto che Aeksandar Stankovic abbia stoffa per fare strada come papà Dejan prima di lui, ci sono pochi dubbi: la pensano così sia l'Inter, che ha cresciuto in casa il figlio d'arte prima di cederlo in prestito al Lucerna nell'ultima stagione, sia il Bruges che su di lui è pronto a investire per rinforzare il proprio centrocampo e sostituire Ardon Jashari, talento svizzero che vuole a tutti i costi andare al Milan", spiega La Gazzetta dello Sport.

"E allora ecco spiegato il motivo della fumata grigia tra Inter e Bruges per l'affare Stankovic: in viale della Liberazione, dopo il faccia a faccia dell'altro giorno in sede, sono pronti a incassare 1 10 milioni offerti dai belgi per il 19enne - che in Svizzera ha giocato 40 partite segnando tre gol -, ma occorrerà discutere ancora della eventuale recompra. Perché Inter e Bruges, al momento, non trovano la quadra sulla cifra e sui tempi. Il Bruges vorrebbe tenere la recompra più in alto possibile, diciamo sui 30 milioni, mentre l'Inter vorrebbe fissarla intorno ai 25 e garantirsi la possibilità di esercitarla su base biennale, sia alla fine della stagione che sta per scattare che al termine di quella successiva. In ogni caso, nulla che non si possa risolvere nelle prossime ore con ulteriori aggiornamenti tra le parti", aggiunge il quotidiano.