Nuovo infortunio per il centrocampista turco che in questo periodo continua a far parlare di sé

Gianni Pampinella Redattore 25 giugno - 22:11

Non è un momento semplice per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato costretto a fermarsi nuovamente proprio quando sembrava ormai prossimo al rientro in campo. Durante gli ultimi allenamenti, infatti, il regista dell'Inter ha avvertito un fastidio al polpaccio destro e si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato un risentimento al muscolo soleo della gamba destra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i tempi del rientro non sono chiari, ma il regista salterebbe certamente anche gli eventuali ottavi di finale del Mondiale per club, in programma il 30 giugno o l’1 luglio.

"Calhanoglu, dunque, in questo periodo continua a far parlare di sé per le questioni extra campo legate al mercato. L’Inter ha ribadito anche nelle ultime ore di non aver ricevuto alcuna offerta né alcuna richiesta di cessione da parte del centrocampista. Ma non è un mistero che l’agente del regista, Stipic, stia mantenendo vivi i contatti con il Galatasaray: si parla di una proposta di ingaggio altissima, a due cifre. Il club nerazzurro però non ha intenzione di trattare l’addio: Calha partirebbe solo per una cifra molto alta, intorno ai 40 milioni di euro".

(Gazzetta dello Sport)