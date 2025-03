“C’è solo Calhanoglu. Pur essendo stato uno degli unici tre nerazzurri ad aver giocato per intero le due gare con le rispettive nazionali – gli altri sono Bastoni e Asllani -, il centrocampista turco non potrà permettersi alcun riposo. Sarà regolarmente al suo posto domenica pomeriggio contro l’Udinese. E, soprattutto, non potrà mancare né mercoledì prossimo contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia, né martedì 8 aprile contro il Bayern, andata dei quarti di Champions. Per la sfida con i friulani, considerata comunque ad alto rischio da Inzaghi, è certamente meno stanco di Asllani, tornato soltanto ieri alla Pinetina. Inoltre, lo stesso albanese, alter ego di ruolo del turco, è squalificato in entrambe le Coppe. E, in aggiunta, a complicare ulteriormente la situazione, pure Zielinski è fuori causa per l’infortunio al polpaccio: si rivedrà soltanto a fine mese. Insomma, al massimo, Calha potrò staccare unicamente nel match con il Parma del 5 aprile. Ma lo si vedrà a ridosso della gara: non è certo questo il momento di fare ragionamento a lunga scadenza, la ricetta ora è concentrarsi su un impegno per volta.