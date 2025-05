L'Inter, dopo la finale di Champions League, è pronta a fare la sua offerta a Simone Inzaghi per convincerlo a restare in panchina

L'Inter, dopo la finale di Champions League, è pronta a fare la sua offerta a Simone Inzaghi per convincerlo a restare in panchina e a non ascoltare le sirene arabe. Ma non si tratterà di una proposta meramente contrattuale. Inzaghi, infatti, vuole garanzie anche sul mercato. E, a tal proposito, il club è pronto a muoversi in maniera prepotente. Scrive la Gazzetta dello Sport: