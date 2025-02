Il Giorno oggi in edicola parla di due nomi del mercato dell'Inter: Sucic e Pio Esposito. Entrambi, infatti, andranno al Mondiale per Club

Il Giorno oggi in edicola parla di due nomi del mercato dell'Inter: Sucic e Pio Esposito. Entrambi, infatti, andranno al Mondiale per Club, ma successivamente, secondo il quotidiano, potrebbero anche partire in prestito:

"Alcuni dei nomi sul taccuino sono già emersi. Beukema e Bijol per la difesa (hanno anche lo stesso procuratore), Nico Paz per il centrocampo, il riscatto di Zalewski dalla Roma se confermerà di meritarselo, Santiago Castro in attacco. Il già citato Sucic andrà negli Stati Uniti e poi si capirà se cederlo in prestito o meno".