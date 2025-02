L'Inter ha messo a segno un colpo per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista della Dinamo Zagabria Petar Sucic , ieri a Milano per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con il club nerazzurro.

"Ieri il 21enne Petar Sucic è atterrato a Milano, ha fatto le visite mediche (che hanno evidenziato come proceda bene il recupero dopo la frattura al metatarso subito in maglia Dinamo Zagabria) e ha poi firmato il contratto fino al 2030: il centrocampista pagato 14 milioni più 2 di bonus sarà disponibile già per il Mondiale per Club a giugno", scrive La Gazzetta dello Sport.