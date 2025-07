Il club nerazzurro ha messo in mostra al Mondiale per Club i suoi due nuovi acquisti a cui serviranno fiducia e tempo

Al Mondiale per Club si sono visti due nuovi acquisti dell'Inter, Petar Sucic e Luis Henrique. Di loro parla SportMediaset sottolineando che Chivu è pronto a guidarli. "Il croato è un centrocampista di assoluto valore e Chivu ha capito di avere tra le mani un gioiellino di grandi prospettive, per quanto il ragazzo abbia ovviamente bisogno di crescere in fatto di esperienza. Non certo sotto il profilo della personalità, però, avendo il croato già dato prova di avere carattere da top club".