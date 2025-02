La dirigenza dell'Inter sta iniziando a programmare sia la prossima stagione sia la fine di quella in corso, con il Mondiale per Club da giocare, e Sucic è il primo colpo che sarà ufficializzato.

Sabato sera il centrocampista croato è tornato in panchina dopo aver smaltito la frattura al metatarso che lo tiene fuori dallo scorso novembre. "Una buona notizia anche per l’Inter. Nei prossimi mesi il centrocampista croato avrà modo di recuperare la migliore condizione ed essere pronto per il Mondiale per club. Il piano del club nerazzurro, che ha già definito il suo acquisto – 14 milioni più 2,5 di bonus per il cartellino –, è di tesserarlo, per l’appunto, all’interno della finestra di mercato prevista dall’1 al 10 giugno", spiega il Corriere dello Sport.