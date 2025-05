Occhio a presente e futuro di Mehdi Taremi in casa Inter: possibile svolta in vista per l'attaccante ex Porto

Alessandro Cosattini Redattore 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 09:47)

Occhio a presente e futuro di Mehdi Taremi in casa Inter. Possibile svolta in vista per l'attaccante, subentrato in modo positivo con il Barcellona in Champions League. È Tuttosport a fare il punto sull'ex Porto a pochi giorni dalla sfida con la Lazio: