L'indiscrezione raccontata stamattina dal Corriere dello Sport ha preso sempre più piede nella giornata di oggi e la pista sta diventando sempre più concreta

Marco Astori Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 21:05)

C'è un sogno di mercato per l'Inter che col passare delle ore diventa sempre più concreto: Ademola Lookman. L'indiscrezione raccontata stamattina dal Corriere dello Sport ha preso sempre più piede nella giornata di oggi e la pista sta diventando sempre più concreta. Ecco gli aggiornamenti da Calciomercato.com: "A Bergamo non alzeranno barricate per trattenerlo e di fronte alla giusta offertail club bergamasco asseconderà la volontà del calciatore, pronto a fare i bagagli per ricominciare da un’altra piazza. In questo contesto si inserisce l’Inter di Cristian Chivu, i nerazzurri stanno impostando il proprio progetto tecnico ripartendo dal tecnico rumeno e Lookman è uno dei nomi che l’ex Parma ha fatto alla propria dirigenza nel corso delle lunghe riunioni tenutesi in viale della Liberazione.

Un desiderio che non richiede sacrifici immediati per essere perfezionato, nonostante Marotta e Ausilio siano comunque impegnati a sfoltire una rosa che ha qualche esubero di troppo. Anche in attacco, dove in questo momento Mehdi Taremi occupa una casella importante, quella che nei sogni dei nerazzurri dovrebbe riempire un calciatore alla Lookman. L'Inter è forte del sì di Lookman, che vuole lasciare Bergamo e vuole trasferirsi nella Milano nerazzurra, e prepara l'offerta per strappare l'ok dell'Atalanta.

L'intenzione è di mettere sul piatto una proposta da 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus e di non spingersi oltre. L'entourage dell'attaccante nigeriano, d'altronde, vuole far valere la promessafatta un anno fa dalla società bergamasca al giocatore, quando la partenza del classe '97 fu bloccata per non perdere un altro big dopo la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro, oltre alla volontà del calciatore di lasciare Bergamo, che sembra manifesta dopo l'arrivo in ritiro. Ai bergamaschi piace molto anche il profilo di Kristjan Asllani, che potrebbe essere inserito nella trattativa".