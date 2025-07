Massimo Taibi, ex portiere e attuale dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio commentando senza troppi giri di parole le recenti dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter. Giuffredi aveva rivelato un retroscena clamoroso: l’Inter avrebbe rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per il suo assistito, reduce da una stagione in Serie B con la maglia dello Spezia.