Tancredi Palmeri: “Inzaghi-Inter, orario summit e cosa filtra!”. Nome inedito per l’attacco

“Da quello che si coglie, l’incontro dovrebbe essere nel primissimo pomeriggio tra Marotta, Ausilio e Inzaghi. In questo incontro l’Inter ribadirà la propria volontà di continuare con Simone. Ha lasciato strascichi il 5-0 e non potrebbe essere altrimenti, è una volontà determinata, non a tutti i costi.

Inzaghi non ne fa una questione di soldi, nessuno può competere con l’Al Hilal. Non ne fa una questione di durata di contratto, Inzaghi chiederà garanzie sul mercato, non solo Sucic e Luis Henrique, anche giocatori certi che possano già performare in Serie A sin da subito. Come un Lucca per intenderci o Hojlund, che può arrivare in prestito all’Inter. Inzaghi vuole certezze sul mercato. A seconda delle risposte che avrà, l’allenatore deciderà”, ha detto il giornalista. Quello di Lucca è un nome nuovo e inedito per il mercato nerazzurro.