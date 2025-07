"Taremi è la pedina attorno a cui gira il mercato degli attaccanti dell'Inter. Se non partirà, sarà difficile vedere volti nuovi ad Appiano nel reparto avanzato. Viceversa, i nerazzurri (ieri impegnati in un vertice in sede col Bruges per la cessione di Aleksandar Stankovic) potrebbero puntare su un giocatore di fantasia. Fermo restando Lautaro, il cui agente ieri ha minimizzato le frizioni con Calhanoglu, qualora a partire dovesse invece essere Thuram, Ausilio e Marotta andrebbero sul mercato per una punta vera e propria. Detto che la clausola rescissoria del francese è scaduta, il nome di Kean è sul taccuino (c'è anche l'Al-Hilal), come quello di Vlahovic (che però l'Inter valuta ad oggi più per l'anno prossimo, se si libererà a zero). Due nomi sotto osservazione anche del Milan", scrive il Giorno.