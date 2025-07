Non solo Asllani sul mercato. L'Inter deve fare anche spazio in attacco: per Taremi ci sono tre club interessati

Andrea Della Sala Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 11:46)

Non solo Asllani sul mercato. L'Inter deve fare anche spazio in attacco per il possibile arrivo di Lookman: per Taremi ci sono tre club interessati.

"Ci sono due giocatori considerati in uscita e fuori dal progetto Chivu, che però non destano troppa preoccupazione dentro il club. Il primo è Mehdi Taremi, che si è dimostrato “collaborativo” fin dal primo momento. Ha in mano l’interesse di Besiktas e Fulham, ma nelle ultime ore è emersa la possibilità di un ritorno al Porto. Il ds Ausilio vorrebbe ricavare almeno 8 milioni dall’addio dell’iraniano, una scommessa non riuscita a 12 mesi di distanza dal suo arrivo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’altra cessione che si materializzerà è quella di Sebastiano Esposito: l’Inter lo valuta 7 milioni, lo vuole mezza Serie A anche se nessuno fin qui ha affondato davvero per portarselo a casa. Andrà via a titolo definitivo, avendo il contratto in scadenza tra un anno. E occhio al Parma, magari nell’ambito dell’affare Leoni..."., aggiunge Gazzetta