Non c'è più spazio all'Inter per Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano, dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, è stato messo alla porta dai nerazzurri, che hanno deciso di puntare su altri profili per completare il proprio reparto avanzato. L'obiettivo, ora, è quello di trovare una squadra che voglia concedere una nuova chance all'ex bomber del Porto.