Il punto sulle uscite in casa Inter: ieri dall’Iran hanno rilanciato su possibili novità per il futuro della punta ex Porto

Marco Astori Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 11:46)

Prima di tornare sul mercato in entrata, l'Inter deve chiudere qualche uscita per fare cassa. Ecco le novità su tre possibili cessioni dal Corriere dello Sport: "L'Inter deve far uscire Mehdi Taremi che sta cercando una sistemazione altrove: ieri dall’Iran hanno rilanciato su possibili novità per il futuro della punta ex Porto, che si sarebbe affidato a Federico Pastorello per cercare una nuova destinazione dove poter essere titolare e giocare con continuità.

All’Inter al momento non sono arrivate offerte ufficiali, anche se i nerazzurri partono da una richiesta di circa 10 milioni. L’iraniano vorrebbe rimanere ad alti livelli nel calcio europeo e sono particolarmente interessate sia il Nottingham sia il Fulham.

Si registra un prepotente ritorno del Villarreal per Buchanan (piace molto anche al Sassuolo) per il quale l’Inter prende in considerazione soltanto la cessione a titolo definitivo e non la formula del prestito in quanto vorrebbe subito monetizzare il cartellino del canadese. Infine prosegue la trattativa con il Bruges per Aleksandar Stankovic, su cui c’è l’accordo per una cessione a 10 milioni, ma l’Inter vuole fissare una recompra non superiore a 25 milioni mentre il club belga vorrebbe piazzarla almeno a 30".