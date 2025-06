L’Inter continua a sondare il mercato per trovare a Taremi una nuova destinazione dopo una stagione travagliata

Nessuna novità sostanziale sul fronte Mehdi Taremi . L’Inter, pur riconoscendo il valore dell’attaccante iraniano, continua a sondare il mercato per trovargli una nuova destinazione dopo una stagione travagliata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Nottingham Forest, Fulham e Besiktas hanno chiesto informazioni.

"Si proverà a trovargli una sistemazione per poi andare a caccia di un altro attaccante più “pronto”, come sarebbe Hojlund (ma si sta lavorando pure su altre soluzioni), altrimenti l'iraniano rimarrà in organico, con la speranza che, dopo un complicato primo anno di ambientamento, possa tornare ad essere l’attaccante di spessore internazionale visto con la maglia del Porto".