Spunta una nuova pretendente per Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano, fuori dai programmi futuri dell'Inter, sarebbe finito nel mirino del Leeds, club alla ricerca di rinforzi dopo il ritorno in Premier League.
Taremi, nuova pretendente dalla Premier: il Leeds chiede informazioni. Inter, non è detto che…
L'attaccante iraniano, dopo aver rifiutato alcune proposte dal Brasile, attende la soluzione giusta per lasciare i nerazzurri
Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ad Appiano, invece, non c'è Mehdi Taremi e forse non si rivedrà più: è certo che lascerà l'Inter in questa sessione, ma non è detto che alla fine porterà un incasso per le casse nerazzurre. Dopo aver detto no alle ipotesi brasiliani, mentre resta sullo sfondo il Besiktas, ieri è stato il Leeds, neopromosso in Premier, a chiedere informazioni per il centravanti iraniano".
