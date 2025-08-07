Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ad Appiano, invece, non c'è Mehdi Taremi e forse non si rivedrà più: è certo che lascerà l'Inter in questa sessione, ma non è detto che alla fine porterà un incasso per le casse nerazzurre. Dopo aver detto no alle ipotesi brasiliani, mentre resta sullo sfondo il Besiktas, ieri è stato il Leeds, neopromosso in Premier, a chiedere informazioni per il centravanti iraniano".