Sky – Inter, Taremi nel mirino del Besiktas: sondato il terreno per un prestito

Il club nerazzurro è pronto a cedere il giocatore iraniano. Per il momento il club turco è interessato ma non ad una cessione definitiva

L'Inter lavora al mercato in uscita e starebbe pensando alla cessione di Mehdi Taremi. Il calciatore che, bloccato in Iran dagli attacchi di Israele al suo Paese, non è potuto partire per il Mondiale per Club pare destinato a lasciare il club nerazzurro questa estate.