Nella giornata di oggi Mehdi Taremi ha fatto ritorno a Milano dopo il lungo periodo di assenza, anche a causa della guerra che ha coinvolto il suo Iran.
Sky – Inter, riecco Taremi ma niente Under 23: ricomincerà con la prima squadra
L'attaccante dell'Inter, che oggi si è sottoposto ai primi test fisici, ricomincerà con un lavoro di riatletizzazione ad Appiano Gentile con la prima squadra visto il lungo periodo in cui è stato fermo. Lo riporta Sky Sport, smentendo le indiscrezioni di questa mattina che parlavano di possibili allenamenti con l'Under 23 nerazzurra.
Taremi rimane sul mercato: l'Inter è in attesa di offerte per cederlo.
