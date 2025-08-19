FC Inter 1908
Nella giornata di oggi Mehdi Taremi ha fatto ritorno a Milano dopo il lungo periodo di assenza: le ultimissime sul centravanti
Alessandro Cosattini Redattore 

Nella giornata di oggi Mehdi Taremi ha fatto ritorno a Milano dopo il lungo periodo di assenza, anche a causa della guerra che ha coinvolto il suo Iran.

L'attaccante dell'Inter, che oggi si è sottoposto ai primi test fisici, ricomincerà con un lavoro di riatletizzazione ad Appiano Gentile con la prima squadra visto il lungo periodo in cui è stato fermo. Lo riporta Sky Sport, smentendo le indiscrezioni di questa mattina che parlavano di possibili allenamenti con l'Under 23 nerazzurra.

Taremi rimane sul mercato: l'Inter è in attesa di offerte per cederlo.

