Pedullà – Taremi-Inter ai saluti: contatti in corso per l’addio. Le condizioni…

Mehdi Taremi salvo sorprese lascerà l’Inter in estate. A fare il punto sulla situazione dell’attaccante è Alfredo Pedullà sul proprio sito.

“Mehdi Taremi è destinato a lasciare l’Inter in questa finestra di mercato dopo una stagione deludente. Ovviamente devono esserci le condizioni giuste, l’Inter non regalerà il cartellino dopo averlo acquisito a parametro zero.