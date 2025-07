Dall'attacco ci potrebbe essere qualche movimento in uscita. Non solo Sebastiano Esposito è pronto a salutare

Se Lookman è l'obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo di Chivu, proprio dall'attacco ci potrebbe essere qualche movimento in uscita. Non solo Sebastiano Esposito è pronto a salutare.

"Mehdi Taremi si guarda intorno. Perché le mosse dell’Inter sul mercato stanno ridisegnando praticamente tutto il reparto offensivo ad eccezione della ThuLa, e l’iraniano ha preso atto della situazione: ha assicurato ai dirigenti nerazzurri che valuterà le proposte in arrivo, a patto di poter continuare a giocare in un campionato europeo. Al momento Taremi ha estimatori in Premier League (dove all’interesse del Fulham si è aggiunto quello del West Ham), in Turchia (Besiktas). Mentre dal Portogallo rimbalzano le voci di ritorno al Porto, club dal quale l’iraniano si era svincolato l’anno scorso dopo quattro stagioni per firmare con l’Inter. Dalla sua cessione, i nerazzurri contano di ricavare almeno 8 milioni: il risparmio sullo stipendio sarebbe di circa 5,5 milioni lordi", spiega La Gazzetta dello Sport.