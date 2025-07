Dopo un solo anno in nerazzurro, l’avventura di Mehdi Taremi con l’Inter potrebbe già essere ai titoli di coda

Dopo un solo anno in nerazzurro, l’avventura di Mehdi Taremi con l’Inter potrebbe già essere ai titoli di coda. L’attaccante iraniano, arrivato la scorsa estate dal Porto grazie alla mediazione dell’agente Federico Pastorello, è ora al centro di nuovi movimenti di mercato. Proprio Pastorello, infatti, sarebbe nuovamente al lavoro per trovare una nuova destinazione al numero 99 interista.

Il club nerazzurro non si opporrebbe a una cessione, purché la squadra interessata sia disposta a rilevare il contratto oneroso dell'attaccante. Intanto, Chivu valuta le alternative offensive per il nuovo corso nerazzurro, mentre il futuro di Taremi potrebbe presto prendere una direzione lontana da Milano.

Il tweet del giornalista iraniano

"L'agente italiano Federico Pastorello, che ha facilitato il trasferimento di Mehdi Taremi all'Inter la scorsa estate, tornerà a fungere da intermediario per aiutare a trovare un nuovo club per l'attaccante iraniano. Recentemente ci sono stati contatti con l'entourage di Taremi, ma non è ancora stata presentata alcuna offerta ufficiale"