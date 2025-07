Mehdi Taremi, come noto, è in uscita dall'Inter, dopo una (prima) stagione in nerazzurro tutt'altro che esaltante

Marco Macca Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 20:46)

Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, infatti, l'agente del calciatore starebbe sondando il terreno con vari club:

"Continua il lavoro dell’agente di Mehdi Taremi per trovare una sistemazione all’attaccante in uscita dall’Inter. Si confermano i contatti con il Besiktas in Turchia. In Uk valutazioni in corso da parte di Fulham e West Ham".