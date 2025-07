L'Inter potrebbe dover tornare sul mercato alla ricerca di esterni nel caso in cui arrivasse un club disposto a pagare la clausola rescissoria di 25 mln di euro per Dumfries. Per questo il club monitora la situazione.

"Se l'Inter perde Denzel Dumfries, potrebbe buttarsi su Jackson Tchatchoua. Piaceva in passato. Potrebbe tornare di domani adesso che le cose stanno cambiando. Il camerunense è tra i gioielli di casa Hellas. Oggi è valutato non meno di dieci milioni.

Quotazione tutt'altro che inaffrontabile per i nerazzurri. Va detto anche che a oggi la pista rimane fredda. Tradotto: non c'è una trattativa. Ma i tempi potrebbero non essere ancora maturi. In più: resta da annotare l'interesse del Nottingham Forest", rivela L'Arena.