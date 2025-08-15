Il Manchester United ha mostrato interesse concreto per il portiere belga dell'Anversa, Senne Lammens (23 anni). Secondo quanto riporta Mike McGrath , giornalista del Telegraph, i Red Devils hanno messo il portiere in cima alla lista delle opzioni quest'estate in caso di partenza di Onana.

Ma, secondo il giornalista, il 23enne è un obiettivo serio per l'Inter, che sta per avviare trattative con l'Anversa. Anche un club francese è interessato a lui, ma l'Inter sta spingendo per portare a Milano il portiere il belga.