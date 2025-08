Non si sblocca la trattativa per l'attaccante nigeriano, ancora all'Atalanta nonostante la sua volontà di trasferirsi a Milano

Nessuna novità sul fronte Lookman : Inter e Atalanta, per il momento, rimangono ferme sulle proprie posizioni, e l'attaccante nigeriano rimane a Bergamo in attesa di conoscere il suo futuro.

Libero mette in evidenza alcune contraddizioni: "La trattativa Lookman è un grande esempio di telenovela. Sembra in corso da mesi, invece nei fatti lo è da tre giorni, il tempo intercorso tra l'offerta ufficiale dell'Inter da 42 milioni più 3 di bonus e la risposta negativa dell'Atalanta. C'era così tanta attesa per la novità che, non appena è arrivata, nonostante sia solo la prima, viene presa come definitiva. E quindi giù a sentenziare sull'operato dei dirigenti che non alzano l'offerta di qualche milione.