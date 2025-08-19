I nerazzurri hanno spostato il focus in questi giorni: la priorità al momento sembra il colpo in mezzo al campo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 08:02)

La pista che portava ad Ademola Lookman sembra ormai tramontata. L'Inter ha deciso di voltare pagina, esausta dopo il lungo tira e molla di queste settimane. Il cambio di strategia in casa nerazzurra, però, è più netto di quanto si potesse immaginare. Cosa hanno in mente Marotta e Ausilio? Lo spiega la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"L'Inter, che ha scelto di ripartire dal centrocampo, ora vuole un più rapido scorrere degli eventi: la telenovela Lookman è stata sfibrante, sarebbe meglio non mandarla più su questi schermi. Così ieri, mentre auguravano buona vita al nigeriano, i dirigenti nerazzurri spostavano velocemente il mirino altrove. L’obiettivo ormai dichiarato è dirottare il vecchio gruzzolo, che era appaltato per Ademola, su un mediano che cambi alla radice la squadra di Chivu".

E per questo c'è un nome ancora in lista, nonostante gli ultimi sviluppi. Spiega il quotidiano: "L’ambizione sarebbe evitare altri tira e molla, sempre al netto delle difficoltà di portare a Milano l’obiettivo supremo nel reparto: nonostante tutto, Manu Koné, 24enne tuttocampista della Roma, resta infatti il preferito in casa nerazzurra, e non è un fatto secondario in questa vicenda. Certo, il francese obbliga a un certo lavoro di diplomazia e, anche in questo caso, la trattativa si è messa in salita già in partenza: lo svolgimento, però, è ancora imprevedibile".

L'affare sembrava avviato e pronto a concludersi a strettissimo giro, ma una brusca frenata ha interrotto i contatti. Definitivamente? Non per la Gazzetta dello Sport. Perché da viale della Liberazione continuano a sperare: "Le pressioni nella Capitale avevano portato ad alzare la cornetta: quello ancora oggi risulta l’ultimo contatto tra le due società. In mezzo, però, sono cadute le parole di Gasperini e hanno ricambiato i contorni della vicenda: tra le righe, il tecnico giallorosso non ha escluso del tutto l’eventuale doloroso sacrificio. Insomma, dalla porta, che sembrava prima chiusa a doppia mandata per i nerazzurri, è iniziata a rivedersi un filo di luce".

Cosa aspettarsi, dunque? Chiosa il quotidiano: "Al momento, però, non è arrivata nessuna riapertura autentica da parte del club giallorosso. Eppure le speranze e interiste di arrivare al francese sono più o meno le stesse del giorno prima. Come insegna Lookman, meglio non far passare troppo tempo, ma l’Inter ora resta alla finestra, ma pronta a muoversi a determinate condizioni. In fondo, è sempre questione di domanda e offerta. I soldi chiesti (indirettamente) dalla Roma sono tanti, oltre 50 milioni, ma i 45 che l’Inter aveva in mano per Lookman sono ancora là sul tavolo. Se poi da Roma a breve non si muoverà foglia, i dirigenti cercheranno il mediano per Chivu altrove: più all’estero che in Italia".