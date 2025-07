“L'Inter ha deciso di non vendere Frattesi. I nerazzurri vogliono puntare ancora sul centrocampista italiano e ora le due parti tratteranno per il rinnovo di contratto.

L'Inter ha anche incontrato la dirigenza del Galatasaray per parlare della possibile cessione di Calhanoglu ma le due parti non hanno trovato le condizioni per mandare avanti la trattativa. Il centrocampista turco resterà quindi a Milano”, si legge.