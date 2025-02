Per riuscirci, l'Inter dovrà tesserare Zalewski entro la mezzanotte, altrimenti non potrà essere a disposizione dell'allenatore nerazzurro. L'ex Roma, inoltre, essendo un Under, non andrà a occupare un posto nella lista dei 25 Over. Non è scontato che si riesca a portare a compimento il tentativo, ma l'Inter ci sta provando, anche per dare a Simone Inzaghi un'opzione in più in vista del big match contro i rossoneri. Situazione in evoluzione.