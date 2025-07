Anche sull'attaccante francese si è aperta per una settimana la possibilità di perderlo in caso di attivazione della clausola però molto alta

Nell'estate delle clausole, in casa Inter ha generato attenzione anche quella legata a Marcus Thuram. Non ai livelli di Dumfries, soltanto perché la cifra in questo caso era molto più alta e per giunta la possibilità è già scaduta. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"La sua clausola, da 85 milioni - non così esorbitante per un attaccante, alla luce dei precedenti -, è durata giusto una settimana, la prima di luglio. La stagione del francese ha avuto due volti: eccellente la prima parte, dimessa la seconda. Complicato, dunque, immaginare una squadra disposta ad un investimento di quella portata. A cifre inferiori, però, non si può escludere nulla. Certo dovrebbe essere d’accordo anche l’Inter. Che, poi, in caso di cessione di Tikus, dovrebbe andare a caccia di un altro attaccante titolare. Insomma, forse troppi tasselli per sostenere un simile scenario".