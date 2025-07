Un titolarissimo può lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. El suo sostituto è già scelto in Viale della Liberazione a Milano

Il Parma aveva fissato il costo del cartellino sui 40 milioni contro i 30 offerti dal club nerazzurro. L'eventuale affondo della società vice campione d'Europa per Leoni è legato anche al futuro di Francesco Acerbi , sulla cui permanenza in nerazzurro l'Inter ha avviato una riflessione.

L'operazione, gradita a Chivu, sarebbe quella di inserire un classe 2006 con 33 presenze e 2 goal in carriera, per un classe 1988, con un bagaglio di 605 presenze e 32 reti con i club. Una grossa perdita dal punto di vista dell'esperienza, senza alcun dubbio, ma un'iniezione di freschezza e forza fisica per far ripartire un nuovo ciclo vincente”, si legge.