Yann Bisseck è destinato a rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Il giovane difensore tedesco, arrivato a Milano come una scommessa e rivelatosi un elemento prezioso nella rotazione difensiva di Simone Inzaghi, ha rinnovato il contratto lo scorso novembre, segnale chiaro della fiducia reciproca tra il club e il giocatore.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il difensore ha intenzione di restare in nerazzurro per cercare di riprovarci. "Anche perché tutte le proposte che sono pervenute fino a pochi giorni fa sono state scartate. Solo offerte (molto) importanti potrebbero essere prese in considerazione".