Il Torino ha individuato nel centrocampista albanese il sostituto di Samuele Ricci

Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 12:32)

Il Torino cambia strategia di mercato. Fino a pochi giorni fa le priorità erano un esterno offensivo destro e un terzino sinistro. Ma l’analisi delle ultime amichevoli ha portato a una nuova esigenza: col trasferimento di Samuele Ricci al Milan, la squadra di Marco Baroni ha perso il suo perno tattico in mediana. "Ecco che Vagnati ha aperto un canale con l’Inter per cercare di portare in granata un play come Asllani, in grado sia di cimentarsi in un centrocampo a 3 in posizione di fulcro sia di dare ordine e sostanza in una mediana a 2", sottolinea Tuttosport.

"Il nazionale albanese ha personalità, piedi curati e notevoli motivazioni in questa fase. L’Inter lo valuta 18 milioni e ha ricevuto più richieste dall’estero, ma Asllani ha già comunicato ai vertici nerazzurri di voler continuare a giocare in Serie A. In tal senso, un vantaggio in partenza per il Torino, anche perché Vagnati ha fatto sapere alla dirigenza dell’Inter di ritenere eccessiva la valutazione data al regista albanese".

"Asllani ha un contratto sino al 2028 a Milano, così il dt granata vorrebbe ingaggiarlo in prestito con diritto, un must con Cairo. Una soluzione che, per adesso, non intriga i vertici nerazzurri, determinati a cedere il centrocampista per incassare liquidità. A livello di concorrenza, l’ostacolo più grande per il Torino, al momento, è rappresentato dal Bologna, in Italia. Anche la società emiliana ha mostrato un chiaro interesse per Asllani, il ds rossoblù Sartori è anche andato a vederlo un paio di giorni fa nell’amichevole che l’Inter ha disputato contro il Monza. Asllani è rimasto in campo per 85 minuti, peraltro senza particolari squilli, dando comunque ordine alla manovra. I sondaggi di Vagnati hanno chiarito le indicazioni economiche del Torino, mentre i buoni rapporti tra Cairo e Marotta possono agevolare. Questa partita di mercato sarà lunga, pensiamo".

(Tuttosport)