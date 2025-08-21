FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie”

calciomercato

Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie”

Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie” - immagine 1
E' fatta per il trasferimento di Kristjan Asllani dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto: le sue parole
Marco Macca Redattore 

E' fatta per il trasferimento di Kristjan Asllani dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver svolto le visite mediche nel pomeriggio, il centrocampista è arrivato al Filadelfia per firmare con il suo nuovo club.

Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie”- immagine 2
Getty Images

Intercettato dai microfoni di Sky Sport e interpellato sulla sua nuova esperienza, Asllani ha dichiarato:

Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie”- immagine 3
Getty

"Non vedo l'ora, ne parleremo. Grazie mille e buona serata".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA