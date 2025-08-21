E' fatta per il trasferimento di Kristjan Asllani dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver svolto le visite mediche nel pomeriggio, il centrocampista è arrivato al Filadelfia per firmare con il suo nuovo club.
Torino, fatta per Asllani: “Non vedo l’ora, ne parleremo. Grazie”
E' fatta per il trasferimento di Kristjan Asllani dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto: le sue parole
Intercettato dai microfoni di Sky Sport e interpellato sulla sua nuova esperienza, Asllani ha dichiarato:
"Non vedo l'ora, ne parleremo. Grazie mille e buona serata".
(Fonte: Sky Sport)
