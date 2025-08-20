Occhio ai movimenti in entrata di casa Inter da qui a fine mercato: a fare il punto sugli obiettivi è Repubblica, che parla di tre colpi in programma. "La mancata cessione di Lookman dall’Atalanta, frenata dalla famiglia Percassi che ha rifiutato un’offerta interista da 45 milioni, e lo stop dei Friedkin al trasferimento di Koné della Roma hanno complicato i piani di Marotta e Ausilio.