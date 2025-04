L’esempio lampante è Correa, che a gennaio l’Inter ha provato in tutti i modi a cedere, salvo ricevere continui rifiuti da parte del calciatore, che ha preferito arrivare a scadenza. E allora meglio non dare per scontate cose che per adesso non lo sono affatto, anche perché proprio Taremi si è già preoccupato di far pervenire messaggi che evidenziano una cera volontà di proseguire in nerazzurro. Se le cose dovessero cambiare, in viale della Liberazione sarebbero felici di intervenire sul mercato per poter prendere due punte e non solo una”, si legge.