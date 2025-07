Tutto su Ademola Lookman. L'Inter ha rotto gli indugi nella giornata di ieri, confermando di fare sul serio per l'attaccante dell'Atalanta. Non sarà facile, ma si respira fiducia in viale della Liberazione. Al punto da aver mandato in standby qualsiasi trattativa per alternative sul fronte offensivo. Lo conferma anche TuttoSport in edicola questa mattina. Si leffe infatti sul quotidiano:

"Prova del fatto che l’Inter voglia fare all-in su Lookman è data dall’idea di congelare fino a nuovo ordine ogni possibile pista alternativa: Marotta e Ausilio hanno occhi solo per il nigeriano che, peraltro, ha già dato il suo sì incondizionato all’Inter. Per questo motivo la possibile concorrenza dell’Atletico Madrid non è vista come motivo di preoccupazione. Lookman, quando sarà trovato un punto di incontro tra i club, firmerà un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione (il peso per Oaktree sarà pari a 5,3 perché il giocatore gode ancora dei benefici del decreto crescita). Facile pensare che, dopo le schermaglie iniziali, l’Inter - magari a fronte dell’accettazione della formula del trasferimento in prestito con obbligo, possa inserire alcuni bonus per avvicinare la richiesta dei Percassi.