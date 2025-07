Le attenzioni dell'Inter al momento sono tutte sul fronte Lookman. Ma il mercato in entrata dell'Inter non si esaurirà eventualmente con l'arrivo del nigeriano a Milano. Perché ci sono anche altri reparti da sistemare, considerando anche il parere espresso da Cristian Chivu alla dirigenza nei tanti vertici di queste settimane. A tal proposito, per la difesa, arriva una indicazione importante da TuttoSport:

"In caso di partenze, occhio a De Winter, giocatore che mai è uscito dai radar dell’Inter negli ultimi due mesi. Postilla legata a Leoni che - non va dimenticato - è stato l’unico nome chiesto espressamente da Chivu. Le parole di Marotta nella conferenza stampa di lunedì hanno dimostrato come in seno all’area tecnica non ci sia identità di vedute sul giocatore: nessuno contesta la sua bravura, ma mettere sul piatto 40 milioni per un diciottenne comporta pur sempre dei rischi. Da qui le riflessioni in atto anche se Ausilio ha in tasca il sì del ragazzo, il che non è poco...".