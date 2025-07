Tra i vari profili che circolano sulle scrivanie dei dirigenti di viale della Liberazione ce n'è uno voluto fortemente dall'allenatore

14 luglio 2025

Diverse cose deve fare ancora l'Inter sul mercato. Partendo dalle uscite, che garantiranno margine per completare poi la rosa a disposizione di Chivu. In particolare, l'allenatore avrebbe fatto una richiesta precisa alla dirigenza, puntando su un nome più di altri. E la pedina riguarda il reparto arretrato. Si legge infatti su TuttoSport in edicola stamattina:

"È Giovanni Leoni la stella polare del mercato nerazzurro, come confermato pure da Javier Zanetti ieri sera a Mediaset prima della finale del Mondiale per Club: «È un giovane molto interessante, vediamo se c’è questa possibilità». Il centrale del Parma è l’unico giocatore richiesto espressamente da Cristian Chivu. E' un profilo che piace a tutti a latitudini interiste, considerato che il ragazzo ha tutto per ripercorrere alla Pinetina la parabola tracciata da Alessandro Bastoni.

Il tesoretto legato alle cessioni sarà riservato per fare l’offerta al Parma. La controparte tiene l’asticella altissima (40 milioni) però, in virtù dei buoni rapporti tra i club, la valutazione finale - magari previo l’inserimento di una contropartita - potrebbe essere più vicina ai 30 milioni che è disposta a mettere sul piatto l’Inter.

Quei soldi tuttavia dovranno arrivare grazie alle cessioni. Domani potrebbe essere il giorno dell’approdo di Sebastiano Esposito al Cagliari, operazione che potrebbe fruttare 7 milioni più una percentuale sulla rivendita. Il tutto in attesa di capire come evolveranno le schermaglie con il Bruges per Aleksander Stankovic (il cui cartellino è valutato 10 milioni, ma tra i club manca l’accordo sulla cifra e le modalità della recompra)".