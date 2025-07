Dei due gioiellini che l'Inter ha messo in mostra al Mondiale per club, soltanto uno resterà a Milano quest'anno. Si tratta di Francesco Pio Esposito, reduce dall'esperienza allo Spezia e desideroso di affermarsi subito in prima squadra. L'altro, Valentin Carboni, sta invece per partire in prestito: gli serve continuità dopo il lungo infortunio per rimettersi del tutto. Sul tema torna TuttoSport in edicola stamattina: