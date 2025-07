L'Inter sul mercato sta cercando caratteristiche chiare per rinforzare il reparto offensivo. Caratteristiche che un giocatore ha già all'interno della rosa nerazzurra, secondo il focus di TuttoSport, ma da garantire a Chivu in quantità decisamente maggiore. Da capire però come l'allenatore nerazzurro deciderà di utilizzare quello che per Inzaghi è stato anche un grimaldello negli ultimi mesi. Si legge infatti sul quotidiano:

"L’Inter ha già in rosa un trequartista. Capace di giocare tra le linee e che può essere decisivo con giocate di qualità, che inoltre, viste le sue plurime caratteristiche, può dire la sua pure in fascia. Un profilo di giocatore tecnico, forte nell’uno contro e uno, veloce e abile nel creare la superiorità numerica. Si tratta di Nicola Zalewski, sbarcato a Milano nel calciomercato invernale, con i vertici del club di Viale della Liberazione che hanno deciso di puntare definitivamente su di lui a giugno pagando i circa 6.5 milioni di euro del diritto di riscatto precedentemente stabilito con la Roma (oggi ne vale già il doppio).

Il polacco, dopo l’esordio col botto nel derby contro il Milan, con l’assist per De Vrij per la rete dell’1-1, ma soprattutto un ingresso in campo con voglia, vivacità e determinazione, è stato successivamente sempre schierato da Inzaghi in fascia, mancina o destra, almeno sino al match contro il Torino, quando, dopo l’ottima prova della gara precedente contro il Verona, è risultato ancora fondamentale per il successo nerazzurro, questa volta però nel ruolo di trequartista.