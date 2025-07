I nerazzurri non si muovono soltanto per l'attacco: l'idea è quella di inserire un nuovo calciatore anche in mezzo al campo

L'Inter qualcosa ha intenzione di fare anche a centrocampo. In questo momento ovviamente le attenzioni sono tutte su Lookman, rinforzo individuato per l'attacco e per fare il salto di qualità. Poi ci si concentrerà sul resto, contando anche sull'idea di chiudere nel frattempo più operazioni in uscita. Ma su quali nomi sta ragionando al dirigenza nerazzurra? Un aggiornamento a tal proposito arriva da TuttoSport. Si legge:

"In picchiata le quotazioni di Morten Frendrup, ritenuto troppo simile a Barella, resta vivo l’interesse per Mandela Keita che Chivu ha allenato e che certamente non pretenderebbe un posto da titolare, rischiando di minare gli equilibri all’interno dello spogliatoio. Il centrocampista del Parma, oltre che un possibile candidato, rappresenta il prototipo del giocatore che può fare al caso dell’Inter e - in tal senso - il mese di agosto potrebbe portare a occasioni da sfruttare".