La dirigenza nerazzurra riflette su diverse piste nel campionato italiano per provare a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione

Non solo il centrocampo. A cambiare volto la prossima stagione in casa Inter sarà anche il reparto di difesa, con almeno uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij che dovrebbe lasciare definitivamente il club nerazzurro. Dunque, come intervenire per rinforzare il reparto? TuttoSport in edicola stamattina propone una serie di nomi. Si legge infatti: