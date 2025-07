Sarà un'estate piena di lavoro per la dirigenza dell'Inter. Non solo per il mercato da fare per la prima squadra, tra entrate e uscite. Anche perché bisognerà allestire l'Under 23 che sia all'altezza di quello che ha in mente la proprietà, pronta ad affrontare al meglio il campionato di Serie C e che possa valorizzare le giovani promesse nerazzurre. Un nome che potrebbe presto rinforzare la rosa che sarà allenata da Vecchi lo conferma TuttoSport: