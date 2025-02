Il focus sull'esterno che sembra in procinto di arrivare a Milano in questi ultimi giorni di mercato invernale

Sarà Nicola Zalewski l'acquisto dell'Inter per la corsia mancina? La pista è calda, le parti lavorano e tutto fa pensare che alla fine si troverà la quadra. TuttoSport spiega perché i nerazzurri vorrebbero prenderlo soltanto in prestito con diritto, chiedendogli di rinnovare con la Roma, nonostante un contratto ormai in scadenza:

"La formula non è un dettaglio: tra campo e divergenze varie, Zalewski viene da anni particolari nella Capitale. La stima tecnica è indubbia, ma in viale della Liberazione i prossimi sei mesi serviranno per conoscere da vicino il ragazzo, prima ancora che il calciatore. L’Inter vuole chiudere entro oggi, anche se a questo punto Zalewski non sarebbe comunque già a disposizione per il derby: con il suo arrivo, si reintegrerà una rosa costruita sui doppi ruoli e sulla polivalenza degli interpreti.