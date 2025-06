Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è al centro dell'interesse del Galatasaray. Il regista potrebbe lasciare la Serie A e fare ritorno in Turchia. Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, l'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, è atteso proprio in queste ore a Istanbul. Molto probabile un incontro con il Galatasaray che vuole fare sul serio e capire se ci siano poi i margini per avviare, e magari concludere positivamente, una trattativa per portare Calhanoglu in patria.