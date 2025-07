In casa Inter nessun dubbio su chi sarà il portiere, ma dalla Turchia continua a rimbalzare le voce dell'interessamento del Galatasaray.

Il futuro di Yann Sommer è sempre in bilico. In casa Inter nessun dubbio su chi sarà il portiere nella prossima stagione, ma dalla Turchia continua a rimbalzare le voce dell'interessamento del Galatasaray.

Secondo quanto riporta Milliyet, "La questione su chi sostituirà Muslera in porta sta per trovare risposta. I candidati sono Mike Maignan, Marc-André ter Stegen, Ederson e Yann Sommer. Il tecnico Okan Buruk valuterà i nomi in lista e una decisione verrà presa entro 10 giorni".