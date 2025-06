Le voci su un possibile passaggio di Calhanoglu al Galatasaray continuano a diffondersi. In Turchia non smentiscono, anzi ogni giorno la trattativa va avanti e si arricchisce di nuovi particolari. Secondo quanto riportato da Milliyet, portale turco, l'Inter avrebbe risposto al sondaggio da parte del Galatasaray. "Il club nerazzurro avrebbe chiesto di scambiare Hakan Çalhanoğlu, il cui costo di trasferimento si dice sia di 30-40 milioni di euro, e Gabriel Sara. Il Galatasaray ha respinto fermamente l'offerta. Il club turco non ha ritenuto appropriato lo scambio tra Hakan Çalhanoğlu, che ha 31 anni e un costo annuo di 8 milioni di euro, e Gabriel Sara, che ha 25 anni e un costo annuo di 2 milioni e 750 mila euro , e hanno abbandonato il tavolo".